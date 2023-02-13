Вона регулярно зізнається Росії в любові.

Уругвайська співачка і актриса Наталія Орейро прославилася завдяки ролі в "Дикому ангелі", але втратила розум, дізнавшись про творчий ринок в Росії. Вона приїхала в країну-агресора і виступала в різних містах, а її тур називався "Наша Наташа".

Як говориться в ефірі телеканалу FreeДОМ, натовпи фанатів не давали їй спокою, а вона вбиралася то в кокошник, то у військову атрибутику і навіть свого маленького сина наряджала. За її словами, дитина мріяла побувати в Росії, тому вона дала їй обіцянку взяти її з собою.

"Я відчуваю себе росіянкою. Мені подобається клімат, їжа, люди. Мене тут люблять. Це країна, яка багато страждала, але зуміла вирватися вперед. Я люблю російську історію у всіх сферах", - говорила Орейро.

Після цього її стали запрошувати скрізь. Вона навіть написала гімн чемпіонату світу з футболу в Росії. А ще вона написала пісню про життя в РФ, знялася в російському телесеріалі і виступила на "Блакитному вогнику".

Звичайно, за таку любов до агресора для неї відкрилися двері і в сусідню Білорусь. Мабуть, гроші настільки вдарили її в голову, що вона вирішила отримати російське громадянство.

З 2014 року вона почала співати російські пропагандистські пісні. Таким чином вона підтримала злочинний режим Кремля. Хоча з початку повномасштабного вторгнення у своїх соцмережах вона виклала дві картинки з написами "Ні війні!" і "За мир". Однак досі вона публічно не засудила велику війну в Україні.

Нагадаємо, Лариса Доліна пішла проти України і поставила хрест на відносинах із земляками.

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