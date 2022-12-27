Популярна індійська актриса Туніша Шарма вчинила самогубство під час зйомок серіалу "Алі-Баба: Легенда воїна". Її знайшли мертвою в гримерці.
Як повідомляє India Today, Туніша наклала на себе руки 24 грудня цього року. Також наголошується, що поліція затримала бойфренда 20-річної актриси, бо, за словами її мами, саме молодий чоловік довів її дочку до самогубства.
Мама дівчини розповіла, що хлопець вирішив розлучитися з Шармою, що дуже сильно вдарило по ній. Однак сам хлопець говорить про те, що актриса була схильна до суїциду, оскільки вже неодноразово намагалася покінчити життя самогубством.
Хто така Туніша Шарма
Вона дебютувала в 2015 році в серіалі "Доблесний син Індії: Махарана Пратап" в ролі Чанд Кавар. Шарма найбільш відома ролями Раджкумарі Аханкару в серіалах "Імператор Ашока" і Адх'ю Верму в "Кохання по інтернету".
Шарма дебютувала в кіно у фільмі "Одержимість", зігравши Фірдаус в дитинстві.