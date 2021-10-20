Едріан Холмс потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Британський актор Едріан Холмс потрапив у ДТП у центрі Лос-Анджелеса, в результаті якої загинула людина.

Про це повідомляє TMZ.

За кермом автомобіля був сам Едріан. Крім того, що актор збив чоловіка, так на нього ще й наїхала машина, яка їхала за Холмсом. В результаті тіло викинуло на протилежну смугу. І там на нього наїхала третя машина.

На даний момент поліція з'ясовує, що стало причиною ДТП. За попередніми даними, ні Едріан, ні інші учасники події не були в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Холмс дебютував як актор у серіалі "Неоновий вершник" у 1991 році. Також знімався в ролях другого плану в численних бойовиках: "Фар Край" (2008), "Зловити, щоб убити" (2010), "Тактична сила" (2011), "Елізіум: Рай не на Землі"(2013), "Вендетта" (2015) і "Хмарочос" (2018).

З 2014 по 2017 знімався в головній ролі в поліцейському серіалі "19-2", за роль в якому в 2017 році отримав премію як найкращий актор в драматичному серіалі. Премія вручається Академією канадського кіно і телебачення за найкращу головну роль актора в канадському телесеріалі.

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Автор: Діана Могилєвич