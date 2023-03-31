Людмила Артем'єва, якій дісталася роль Ольги Миколаївни Ковальової, показала нове фото.

Зірка культового серіалу "Свати" Людмила Артем'єва веде свій блог в соціальній мережі Instagram. Зараз вона опублікувала своє рідкісне селфі, на якому можна помітити всі вікові зміни актриси.

На фото видно, що Артем'єва дуже схудла. У неї все таке ж густе каштанове волосся, проте в коментарях шанувальники припустили, що Людмила його фарбує.

Неможливо обійти увагою численні зморшки, які покрили обличчя актриси. Те, що їй вже 60 років, видають тільки вони, адже фігура у актриси ідеальна - струнка і витончена.

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Реакція соцмереж

"Прекрасна людина і прекрасна актриса! Люблю вас!"

"Стільки років минуло... Як все змінилося"

"Час нікого не щадить, але в наших серцях ви все та ж молода Ольга Миколаївна"

"Ви - прекрасна актриса і дуже приємна жінка!"

Раніше УНІАН писав, що зірка "Сватів" Людмила Артем'єва воліла мовчати про криваву війну в Україні. Шанувальники родом з України не стали з цим миритися - практично під кожною її публікацією є звинувачення в тому, що актриса покриває своїм мовчанням злочинців.

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