Зірка культового серіалу "Свати" Людмила Артем'єва веде свій блог в соціальній мережі Instagram. Зараз вона опублікувала своє рідкісне селфі, на якому можна помітити всі вікові зміни актриси.
На фото видно, що Артем'єва дуже схудла. У неї все таке ж густе каштанове волосся, проте в коментарях шанувальники припустили, що Людмила його фарбує.
Неможливо обійти увагою численні зморшки, які покрили обличчя актриси. Те, що їй вже 60 років, видають тільки вони, адже фігура у актриси ідеальна - струнка і витончена.
Реакція соцмереж
- "Прекрасна людина і прекрасна актриса! Люблю вас!"
- "Стільки років минуло... Як все змінилося"
- "Час нікого не щадить, але в наших серцях ви все та ж молода Ольга Миколаївна"
- "Ви - прекрасна актриса і дуже приємна жінка!"
Раніше УНІАН писав, що зірка "Сватів" Людмила Артем'єва воліла мовчати про криваву війну в Україні. Шанувальники родом з України не стали з цим миритися - практично під кожною її публікацією є звинувачення в тому, що актриса покриває своїм мовчанням злочинців.