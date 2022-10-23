Співачка розповіла, що Ліхута не звертає на неї уваги.

Опальна співачка Таїсія Повалій обговорює інтимне життя з чоловіком Ігорем Ліхутою, поки в її рідній Україні йде повномасштабна війна.

У коментарі росЗМІ вона заявила, що останнім часом чоловік не звертає на неї уваги, вона не викликає у нього сексуальний інтерес. Вона уточнила, що сама хоче з ним близькості, але він удає, що нічого не помічає.

"Ігор весь час в навушниках сидить. А я перед ним - в пеньюарі. Але він на мене не дивиться в цей момент. Його в цей момент тільки передачі цікавлять!" - розповіла Повалій.

Вона додала, що ставати матір'ю вдруге не планує, оскільки вважає, що народжувати потрібно самій. А в 57 років їй це навряд чи вдасться.

Відомо, що Таїсія Повалій вийшла заміж за продюсера Ігоря Ліхуту в 1993 році. У шлюбі у них народився син Денис.

Таїсія Повалій: позиція по війні

З початку повномасштабної війни Таїсія Повалій жодного разу не обмовилася про звірства окупантів в рідній країні, продовжуючи працювати в РФ. Вона виступає на концертах в країні-агресора і цинічно виконує пісні українською мовою.

У жовтні 2022 року стало відомо, що Таїсія Повалій була включена до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України.

Вас також можуть зацікавити новини: