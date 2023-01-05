Як написав Гаррі в своїй книзі, Вільям напав на нього першим.

Незабаром вийде автобіографічна книга принца Гаррі "Запасний", в якій він розповів про сварку зі своїм братом. Виявляється, одного разу вони поскандалили через Меган Маркл.

Як повідомляє The Guardian, у книзі описується момент, коли Вільям вирішив обговорити з Гаррі скандали навколо королівської сім'ї. Тоді герцог Кембриджський поскаржився на поведінку Меган Маркл і назвав її грубою. Звичайно, Гаррі став на захист своєї дружини, з якою виховує двох дітей.

Брати обмінялися образами, але на цьому їхній інцидент не був вичерпаний. Гаррі описав у книзі, як Вільям взяв його за комір і повалив на підлогу. Сам він впав на собачу миску, яка розбилася вщент, а осколки встромилися в нього.

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"Все сталося так швидко. Він схопив мене за комір, порвав ланцюжок у мене на шиї, штовхнув мене на підлогу. Я впав на собачу миску, і вона розбилася піді мною, осколки встромилися в мене. Якийсь час я так лежав, приголомшений, потім піднявся на ноги і сказав йому забиратися", - згадав Гаррі.

Принц у своїй книзі додав, що пізніше брат вибачився перед ним.

Відносини принца Гаррі і його дружини Меган Маркл з королівською родиною

Принц Гаррі і Меган Маркл склали повноваження членів королівської сім'ї Британії в березні 2020 року і перебралися до Каліфорнії.

Навесні 2021 року пара дала велике інтерв'ю Опрі Вінфрі, в якому розповіла, що в королівській родині обговорювали, якою темною буде шкіра їхньої з принцом Гаррі дитини.

Меган також сказала Опрі, що коли вона була вагітна Арчі, їй повідомили, що йому не дадуть титул принца і він не отримає охорону.

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