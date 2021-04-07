Принц Гаррі буде виконуватиме обов'язки виконавчого продюсера, а також з'являтиметься у самому серіалі.

Стрімінгова платформа Netflix анонсувала документальний серіал від організації Archewell Productions, яка була заснована британським принцом Гаррі та його дружиною Меган Маркл.

Як повідомляє Sky News, у Netflix заявили, що проект під назвою "Серце непереможених" (Heart of Invictus) розповість про те, як учасники спортивного заходу "Ігри непереможених" (Invictus Games) готуються до змагань, які відбудуться у 2022 році в Нідерландах.

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Зазначається, що в "Іграх непереможених", які були засновані принцом Гаррі ще у 2014 році, колишні солдати з усього світу, які зазнали травм чи захворювань, змагаються у різних спортивних дисциплінах.

Режисером серіалу буде Орландо фон Айзіндель, а продюсером Джоанна Натасегара. Вони раніше разом працювали над фільмом «Білі шоломи», який отримав «Оскар» у 2017 році.

Принц Гаррі буде виконуватиме обов'язки виконавчого продюсера, а також з'являтиметься у самому серіалі.

Нагадаємо, у вересні минулого року принц Гаррі та його дружина Меган Маркл підписали багаторічний контракт із компанією Netflix.

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Після того, як принц Гаррі й Меган Маркл 31 березня 2020 року офіційно склали з себе повноваження членів королівської родини, вони спочатку переїхали до Канади. Пізніше, зокрема, через «полювання» нав’язливих папараці, пара переїхала до Лос-Анджелеса.

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Автор: Вікторія Гордієнко