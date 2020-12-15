У вівторок вранці акції компанії підскочили на 2%.

Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл займуться випуском подкастів на стрімінговому сервісі Spotify.

Читайте такожМеган Маркл зізналася, що у неї був викиденьПро це пише CNBC.

Сервіс оголосив, що підписав багаторічний договір з продюсерською компанією Archewell Audio, створеною принцом Гаррі та Меган Маркл, про розміщення і виробництво подкастів на платформі.

Умови угоди не розголошуються. У вівторок вранці акції компанії підскочили на 2%.

Очікується, що в кінці грудня на сторінці Archewell Audio вийде святковий спеціальний випуск з Меган і Гаррі. Повноцінні випуски почнуть виходити у 2021 році.

Відзначається, що останні два роки Spotify активно інвестує в подкастинг. У список провідних подкастів, які підписали з сервісом ексклюзивні контракти, входять 44-й президент США Барак Обама і його дружина Мішель, актриса Кім Кардашьян, комік Джо Роган і автор популярних тіктоків Аддісон Рей.

Принц Гаррі та Меган Маркл: історія "мегзіта"

8 січня 2020 року герцог і герцогиня Сассекські несподівано оголосили, що відмовляються від статусу старших членів королівської сім'ї та від привілеїв, які він їм надавав. З чуток, у палаці важко сприйняли цю звістку. Однак пізніше королева публічно підтримала рішення онука і його дружини.

Принц Гаррі й Меган Маркл офіційно втратили свої королівські повноваження 31 березня 2020 року. Вони також не можуть використовувати бренд Sussex Royal ні в особистих, ні в комерційних цілях.

Після виходу з королівської сім'ї Гаррі та Меган разом з сином Арчі переїхали в США.

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Автор: Людмила Жерновська