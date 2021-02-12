Принц Вільям був налаштований скептично з приводу четвертої дитини. Кажуть, Кетрін довелося вмовляти його.

У січні 2021 року герцогині Кембриджській виповнилося 39 років, тому якщо плани Кембриджів на четверту дитину серйозні, варто очікувати звісток про її вагітність вже в цьому році.

Читайте такожКейт Міддлтон до 7-річчя принца Джорджа поділилася його милим фотоІнформація про плани Кейт і Вільяма з'явилася в західній пресі. Якщо вірити пресі, то герцогиня Кембриджська загорілася цією ідеєю після того, як про свою другу вагітність повідомила її молодша сестра Піппа Міддлтон-Меттьюз.

Видання Us Weekly, посилаючись на джерела, пише: "народження чотирьох дітей завжди було частиною плану Кейт. Вона відклала цю ідею, коли почалася пандемія COVID-19, але тепер, завдяки вакцинації, з'явилося світло в кінці тунелю".

Принц Вільям був налаштований скептично з приводу четвертої дитини. Кажуть, Кетрін довелося вмовляти його. Ще раніше, коли герцогиня чекала їхню третю дитину - принца Луї - Вільям вже говорив у пресі, що трьох дітей їм більш ніж достатньо, передає ТСН з посиланням на thenews.com.pk.

"Думка про те, що у нього буде четверо дітей, приголомшила його. Але бажання Кейт завести ще одну дитину надихнуло його, і, врешті-решт, він любить сімейну атмосферу, створену Кейт, адже в дитинстві Вільяма такого не було", — говорить інсайдер.

У королеви Великобританії Єлизавети II четверо дітей. А Кейт і Вільям мають всі шанси стати новими королем і королевою. Можливо, думка наслідувати приклад королеви теж надихає герцогиню Кембриджську. Деякі джерела діляться інформацією про те, що Її Величність знає про плани Кембриджів і була б рада, якби у принцеси Шарлотти з'явилася сестра. Сама Єлизавета II росла в оточенні молодшої сестри принцеси Маргарет, однак, не можна сказати, що у них були дружні стосунки.

Діти Кейт Міддлтон і принца Гаррі

Першу дитину герцогиня Кембриджська народила 22 липня 2013 року. Хлопчика назвали Джордж. Через два роки, 2 травня 2015 року, на світ з'явилася принцеса Шарлотта. А 23 квітня 2018 року, через три роки, народився молодший принц Луї. Якщо герцогиня завагітніє в 2021 році, то дитина народиться в 2022-му з різницею в чотири роки після народження попереднього малюка.

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Автор: УНІАН