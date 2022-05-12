Фотографи зняли герцога Сассекського з оголеним торсом.

Принц Гаррі приїхав до Каліфорнії заради матчу з поло. Під час підготовки пильні фотографи зняли його в той момент, коли він підняв футболку і засвітив оголений прес.

Ці знімки одразу ж розлетілися мережою. Фолловери пишуть, що принц Гаррі має гарну фігуру, помітно, що він регулярно займається спортом. При цьому знайшлися і ті шанувальники, які відзначили, що герцогу Сассекському варто більше уваги приділяти своїй фізичній формі.

Крім того, в кадр потрапив і той момент, коли Гаррі робив розминку разом зі своїм тренером перед матчем. Відзначимо, принц давно грає в поло.

Нагадаємо, раніше принц Гаррі і Меган Маркл зустрілися з українською командою Invictus Games. Також вони пожертвували гроші на допомогу постраждалим від війни українцям. Кошти герцоги Сассекські виділили з власного благодійного фонду Archewell, повідомлялося на офіційному сайті організації.

Вас також можуть зацікавити новини: