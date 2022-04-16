Принц Гаррі отримав цьогорічний календар Фонду "Повернись живим".

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл прибули до Нідерландів, де проходитимуть змагання Invictus Games - аналог паралімпійських змагань серед ветеранів та учасників війни, що були засновані принцом Гаррі.

Герцог та герцогиня зустрілися з українськими спортсменами, повідомляє фонд "Повернись живим", і публікує фото принца Гаррі з календарем "Повернися живим".

"Наші співробітники, Вікторія Дворецька і Тарас Шпук, вручили герцогу Сассекському календар "Реальні масштаби" під час зустрічі збірних на Invictus Games - міжнародних змаганнях ветеранів та діючих військових, які зазнали на службі поранень і травм. Календар на 2022 рік - це 12 сюжетів, які демонструють реальні масштаби допомоги, котру Фонд передає на фронт. На кожній сторінці можна побачити 3D-трансформовану техніку, що набула, здається, нереальних масштабів. Хоча насправді таким чином ми лише показали, яка сила стоїть за невеличкими девайсами, що рятують життя наших захисників й тепер, під час повномасштабного вторгнення РФ", - йдеться у повідомленні фонду.

Зазначимо, цьогоріч Invictus Games проходять у Гаазі. Змагання триватимуть з 16 по 22 квітня. Національна збірна України, попри всі обставини, змогла поїхати у Нідерланди. Та прибула без однієї зі своїх учасниць - Юлії Паєвської з позивним Тайра. Ветеранка, яка займалася евакуацією та наданням медичної допомоги цивільним із Маріуполя, знаходиться у полоні росіян.

Повідомляється, що принц Гаррі та Меган Маркл прибули на Ігри під оплески публіки та у супроводі знімальної групи Netflix. Документальний фільм про Ігри під назвою Heart of Invictus стане першим документальним серіалом, який Netflix вироблятиме спільно з компанією герцога та герцогині Archewell Productions.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган пожертвували гроші на допомогу постраждалим від війни українцям. Кошти герцоги Сассекські виділили із власного благодійного фонду Archewell, повідомлялося на офіційному сайті організації.

Сума, розмір якої не уточнюють, буде розподілені між низкою організацій. Також фонд співпрацюватиме з ВООЗ та World Central Kitchen (некомерційна організація, що займається забезпеченням їжі постраждалих від катастроф чи війни людей – ред.).

З цією війною принца Гаррі також пов’язує дещо особисте. Захищаючи Україну, загинув Сергій Карайван – учасник змагань "Ігри нескорених".

"Нам важко на серці, усвідомлюючи нещодавню втрату, члена нашої ком’юніті ветеранів. Він загинув, захищаючи свою країну", – йшлося в офіційному зверненні фонду Archewell.

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