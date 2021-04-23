Знімок, як і передбачалося, був знятий раніше на цьому тижні герцогинею Кембриджською.

Кожне нове фото спадкоємців британської корони стає предметом обговорень і захоплень серед підданих. А королівські особи, своєю чергою, тільки раді поділитися знімками підросли спадкоємців престолу.

Сьогодні, 23 квітня, молодший син Кейт Міддлтон і принца Вільяма – принц Луї – відзначає 3-річчя. І, за усталеною традицією, Кенсінгтонський палац опублікував новий портрет члена королівської сім'ї в день його народження.

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На відміну від минулого року, в Instagram-акаунті з'явилося лише одне фото принца Луї. На знімку він у синій навчальній формі - сорочці і джемпері, коротких блакитних шортах, шкарпетках і кросівках - і з рюкзаком за плечима сидить на дитячому велосипеді – біговелі.

Попри прохолодну погоду в Лондоні спадкоємці герцога і герцогині Кембриджських чоловічої статі до певного віку згідно етикету повинні носити саме шорти, ніяких брюк. Це один з негласних маркерів соціального класу в Англії.

Підпис до фото свідчить, що відсьогодні хлопчик буде ходити в дитячий сад:

"Три роки! Герцог і герцогиня Кембриджські раді поділитися новою фотографією принца Луї, зробленою герцогинею на цьому тижні перед тим як він вперше пішов в садок", - написали Кембриджі.

Фото було опубліковано напередодні, 22 квітня ввечері. Кадр знятий в середу в Кенсінгтонському палаці.

Відомо, що малюк буде відвідувати той же дитячий сад, який відвідувала його сестра принцеса Шарлотта, – Willcocks Nursery School.

Довідка УНІАН. Принц Луї народився 23 квітня 2018 року, 11.01 за лондонським часом. Вага малюка - 3830 грамів. Народила Кейт в лікарні Святої Марії в Лондоні, там же, де з'явилися на світ всі троє її дітей, а після разом з чоловіком Вільямом вийшла до репортерів на ганок Lindo Wing з маленьким сином на руках.

Повне ім'я принца - Луї Артур Чарльз. Луї - на честь Луїса Маунтбеттена - дядька принца Філіпа. Ім'я Луї також є четвертим ім'ям батька хлопчика, герцога Кембриджського, і є в повному імені принца Джорджа - воно звучить як Джордж Олександр Луї.

Луї - шостий правнук королеви Єлизавети II, третій онук принца Уельського Чарльза і принцеси Уельської Діани, третя дитина герцога Кембриджського Вільяма і герцогині Кембриджської Кетрін.

Принц Луї має титул Його Королівська Високість принц Луї Кембриджський.

Королівська сім'я Британії

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Автор: Вікторія Гордієнко