Жанна Бадоєва продовжує працювати на країну-агресора.

Українська журналістка Аліна Доротюк згадала про телеведучу Жанну Бадоєву, яка досі працює на Росію і мовчить про війну в рідній Україні.

В інста-сторіз Доротюк оприлюднила фото Бадоєвої і зазначила, що країна повинна знати своїх "недогероїв".

"Пані Жанна, маючи величезну аудиторію, жодного разу так і не сказала, хто на кого напав. А ще - вона досі працює на рашистський продакшн. І платить податки на країну, з якої щодня прилітають ракети і не тільки", – написала Доротюк.

Цікаво, що Жанна Бадоєва не потрапляла в "чорний список" артистів, які мовчки підтримують путінський режим. Ймовірно, про неї просто забули.

Зазначимо, Жанна Бадоєва народилася 18 березня 1976 року в литовському місті Мажейкяй. На початку 1990-х років сім'я переїхала до Києва.

У 2011 році Жанна стала ведучою програми "Орел і Решка" разом зі своїм чоловіком Аланом Бадоєвим. У 2012 році, після третього сезону, вона пішла з проекту; її замінила Леся Нікітюк.

З 2015 року працює в РФ, в тому числі на російських телеканалах, де веде свої програми.

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