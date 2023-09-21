Путінцев переконаний, що Данилко - хороший приклад для українців.

Український продюсер Денис Путінцев прокоментував скандал навколо артиста Андрія Данилка, коли блогер Олексій Голубицький "наїхав" на нього через спільне фото з російським шоуменом Рустамом Солнцевим.

За словами Путінцева, Данилко - геніальний артист, і навіть його зв'язок з "хорошими росіянами" не має настільки убогий вигляд, як у інших артистів.

"Данилко у всьому гармонійний - в тому, як він дає інтерв'ю, який вигляд він має, як він висловлює свої думки, як він ставиться до цієї війни. Головне, що він став на бік України. Він дуже популярний артист пострадянського простору і на території РФ теж, але він чітко висловлює свою антивоєнну позицію", - говорить продюсер.

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За словами Путінцева, зв'язок Данилка з "хорошими росіянами" в даному контексті грає на руку культурній контрпропаганді України.

"На його прикладі, мені здається, що це зіграє тільки в плюс. Однак я вважаю, що час Вєрки Сердючки минув. Війна зміщує акценти і виводить на сцену нових героїв. Є культовий персонаж, зірка, культова Віра... Вона залишиться в історії української культури на десятиліття. Але час минув, зараз будуть нові герої", - додав Путінцев.

Скандал навколо Андрія Данилка - що відомо

Блогер Олексій Голубицький засумнівався в щирості Андрія Данилка. Після того, як він побачив його спільне фото з Рустамом Солнцевим, опублікував у своїх соцмережах гнівний пост.

Він запитав, як Данилку вдається часто виїжджати за кордон, чому він не публікує звіти про зібрані гроші на благодійних концертах і чому він нібито виступає перед дружинами російських олігархів.

У команді Данилка відразу ж відреагували на цей інцидент. Менеджер артиста заявив, що він постійно допомагає армії ЗСУ, збирає гроші на дрони і не тільки, а також жодного разу з початку повномасштабного вторгнення не виступав перед росіянами.

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