Менеджер артиста розставив всі крапки над "і".

Менеджер Андрія Данилка прокоментував інцидент, пов'язаний із зустріччю українського артиста з російським шоуменом Рустамом Солнцевим.

За словами наближеної до артиста людини, Рустам Солнцев, як і багато інших вдячних глядачів, заглянув після концерту до Андрія Михайловича в гримерну подякувати за концерт і висловити повагу.

"Вони давно знайомі. Про який скандал тут може йти мова? Особливо враховуючи антивоєнну і антипутінську позицію Солнцева. Та й хто з шанувальників російської агресії прийде на "концерт під ліричною назвою "Путін, щоб ти здох!" Просто комусь потрібно влаштовувати скандали, щоб не випадати з медіапростору. А ми будемо продовжувати робити свою справу", - прокоментував ситуацію менеджер артиста.

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У коментарі УНІАН він також додав, що Данилко цілком законно виїжджає за кордон. Мінкульт дає йому дозволи для проведення благодійних концертів, а виручені гроші артист перераховує українській армії.

"Я не розумію, чому Андрій Михайлович повинен звітувати про це перед кожним блогером? Він витрачає дуже багато грошей на допомогу Україні. У тому числі він продав автомобіль Фредді Мерк'юрі за 11 мільйонів гривень і перерахував їх Superhumans. Більше того, в Америці проводилися аукціони, ми збирали гроші на дрони. Ми це не публікуємо в соцмережах, тому що не хочемо робити це публічно", - зазначив менеджер Данилка.

Скандал з Андрієм Данилком - що відомо

Блогер Олексій Голубицький "наїхав" на Андрія Данилка після того, як Рустам Солнцев опублікував спільне фото з артистом.

"Фу, Данилко, навіщо тобі це? А нам це за що? У США більше немає з ким зустрічатися для запису відосиків? В Америці ж є адекватні українські медіа та адекватні українські блогери. Чому не зустрічатися з ними?" - написав Голубицький.

Також він засумнівався в тому, що Андрій Михайлович законно виїжджає за кордон і взагалі допомагає ЗСУ. Крім того, Голубицький поставив питання щодо виступу Данилка на дні народженні російської блогерки Ніки Білоцерківської.

Однак як повідомили в команді артиста, Данилко з початку повномасштабного російського вторгнення не виступав на святах російських зірок. А ситуація з Білоцерківською була наступною: блогерка просто відвідала концерт Данилка в Ніцці.

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