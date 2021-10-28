Ревниві чоловіки влаштували скандал і ледь не вплуталися в бійку.

У сьомому випуску реаліті "Холостячка-2" Злата Огнєвіч неприємно здивує учасників шоу. Виявилося, одним ранком співачка прокинулася не одна - її застали в ліжку з чоловіком.

Анонс до нового випуску реаліті "Холостячка-2" Огневич показала в Stories на своїй сторінці в Instagram.

Так, троє учасників шоу вирішили влаштувати співачці сюрприз і порадувати її сніданком в ліжко. Однак чоловіків випередив їх конкурент - ще один претендент на серце Огнєвіч Максим Тарапата. Він прийшов в кімнату зірки, чому вона була явно рада. Все ледь не дійшло до чуттєвого поцілунку, проте у двері постукали - Андрій Задворний, Олег Плахотнюк і Андрій Хветкевич були неприємно здивовані, побачивши в спальні співачки конкурента.

Читайте також"Холостячка" Огнєвіч засвітилася на побаченні з учасником шоу:" воркували " в ресторані (фото)Чоловіки зізналися, що вони насилу стримували злість. Учасники реаліті сильно приревнували Огневич до Тарапати. Справа ледь не закінчилася бійкою, але без скандалу все одно не обійшлося.

Сам Тарапата відчував себе переможцем. Крім того, що він зробив Огневич сюрприз і отримав від неї поцілунок, чоловік показав свою перевагу перед конкурентами.

Однак чи допоможе це йому залишитися в реаліті та хто пройде у фінал "Холостячки-2" - стане відомо в сьомому ефірі шоу, який покажуть вже цієї п'ятниці.

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Автор: Віолетта Орлова