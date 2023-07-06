Також Христина висловила співчуття родичам усіх загиблих.

Українська співачка Христина Соловій під час ракетної атаки на Львів перебувала у себе вдома. Вона чула потужні вибухи, в результаті яких постраждала і її квартира.

На щастя, сама співачка залишилася живою-здоровою. Однак, як вона розповіла, цієї ночі вже прощалася з життям.

"Сьогодні вночі терористичні ракети "Калібр" влучили по Львову. Сьогодні вночі я прощалася з життям. На жаль, є загиблі. На сьогодні їх четверо. Наслідки попадання торкнулися не тільки критичної інфраструктури, а й житлових будинків, гуртожитків, ВУЗів і багато інших споруд", - розповіла про атаку Соловій.

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Вона додала, що українці повинні боротися і підтримувати наших захисників, а весь гнів до ворога перетворити на власну силу і міць.

"У Львові оголошено дводенний траур. Мої співчуття рідним і близьким загиблих або постраждалих. Помстимося", - підсумувала Соловій.

Нагадаємо, раніше співачка Христина Соловій розповіла, що через нічний ракетний удар постраждала її квартира - вибуховою хвилею повибивало вікна.

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