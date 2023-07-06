Співачка в цей момент перебувала вдома.

Українська співачка Христина Соловій розповіла, що в результаті ракетного удару по Львову постраждала її квартира - вибуховою хвилею вибило вікна.

На щастя, з самою співачкою все добре, незважаючи на те, що в момент удару вона перебувала вдома.

"З вибитими вікнами, але жива-здорова. Сподіваюся, ви теж", – написала Соловій в інста-сторіз.

Відео дня

Також вона подякувала ППО та ЗСУ, проте уточнила, що літні ночі у Львові більше не тихі.

Удар по Львову - що відомо

Сьогодні вночі Росія запустила ракети по Україні, в результаті чого постраждав Львів. У місті пролунало кілька гучних вибухів. Пізніше стало відомо про прильот по житловому будинку. Через влучення ворожої ракети загинули четверо людей, ще 30 постраждали. Також повідомляється про руйнування однієї з підстанцій.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ракети спочатку летіли на Київ, але потім змінили маршрут і попрямували на захід.

Вас також можуть зацікавити новини: