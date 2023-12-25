Зіркова психологиня відверто розповіла про те, що пережила.

Нещодавно в мережі психолог Наталія Холоденко розповіла, що пережила сильний стрес. Справа в тому, що жінка заплатила великі гроші за процедуру в джакузі та дві години пролежала в телій воді.

Здавалося, такий приємний релакс мав би піти лише на користь здоров’ю, проте для психологині він ледь не обернувся катастрофою.

"У мене в жовчному камені, мені треба видаляти жовчний. Вони як почали в мене там "ворушитися", я пів ночі не могла заснути, думала, що все, зараз буде екстрена операція", - розповіла жінка в сторіз.

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Далі Холоденко порадила всім, у кого схожа проблема, ніколи не лежати так довго в гарячій або теплій ванні та не повторювати її помилок. Підписники почали підбадьорювати психологиню і відмовляти від видалення жовчного міхура.

Наталія подякувала за коментарі, але зазначила, що терпіти більше такий біль не готова. Також вона додала, що має багато каменів і попросила написати про позитивний досвід тих, хто вже робив таку операцію.

До слова, зараз Холоденко разом з сином Ларіоном та донькою Вів’єн перебуває в Монако. Туди вона виїхала на початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, раніше блогер "розніс" Карпачова та Холоденко. Він сказав, що вони "прохолоджуються" за кордоном під час війни.

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