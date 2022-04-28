Наталія Холоденко зазначила, що подружжя до пуття не може вимовляти слова.

Український психолог Наталія Холоденко після перегляду відеозвернень дружини нардепа Віктора Медведчука - Оксани Марченко - зробила висновок, що екс-телеведуча могла вживати наркотичні речовини.

Вона зазначила, що подружжя може вже досить тривалий час вживати наркотики. На це вказує їх нездатність нормально вимовляти слова.

"Вони не можуть вимовити слова. У них, як у старичків немає зубів і вони не можуть вимовити. Це ознака наркоти. Наркота, яку вони приймали систематично. Причому, серйозна, на високому рівні", - сказала Холоденко у своєму Instagram.

Також Холоденко пожартувала про зовнішній вигляд Марченко. За її словами, пластичний хірург виявився патріотом України, тому понівечив її обличчя.

Нагадаємо, "нове" обличчя Оксани Марченко шокувало українців. Користувачі мережі заявили, що вона переборщила з пластичними операціями.

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