Продюсер розповів, що Медведчука як політика не сприймав.

Український продюсер Ігор Кондратюк назвав свою колишню колегу Оксану Марченко зрадницею, і зауважив, що її чоловіка Віктора Медведчука ніколи не сприймав як політика. Таку позицію він висловив в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Слава попросив Ігоря Кондратюка описати свою екс-колегу Оксану Марченко трьома словами, на що той відповів: "людина зрадила Україну".

Щодо Медведчука він був більш багатослівний і розповів, де з ним перетинався.

"Вітався кілька раз за руку. Був такий епізод, це не є секретом, коли ми літали на перший сезон "Україна має талант" на літаку Марченко чи Медведчука. Не знаю чий він насправді, це були орендовані літаки, може тоді у них і не було літака, я не знаю цього. Але кілька разів він зустрічав її з літака. І ми віталися за руку", - згадав Кондратюк.

Враження у нього про Медведчука однозначне.

"Я його як політика не сприймав ще тоді, коли він був політиком. Я прихильник відкритих, зрозумілих, чесних, прозорих політиків. Але одразу скажу, що таких майже не знаю у нашій історії", - пояснив Ігор Кондратюк.

Зазначимо, Віктора Медведчука підозрюють в державній зраді. Йому оголосили підозру за двома кримінальними справами та обрали запобіжний захід - домашній арешт. 27 лютого 2022 року стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту. Його вдалося затримати лише 12 квітня, коли його у формі ЗСУ намагалися незаконно вивезти спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви. Після його затримання Марченко звернулася до Зеленського і Ердогана. Пізніше дружина Медведчука дала пресконференцію, де заявила, що він нібито "врятував тисячі людей".

Нагадаємо, Кондратюк також заявив, що очікує на компенсацію за зруйноване окупантами житло. Проте гроші хоче отримати не з українського бюджету, а коштом репарацій, які Росія має виплачувати Україні.

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