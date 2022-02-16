Аліна Паш перемогла у нацвідборі і повинна була навесні представляти Україну в Італії.

Телеведуча нацвідбору Євробачення-2022 Маша Єфросиніна відреагувала на скандал довкола цьогорічної переможниці конкурсу Аліни Паш.

Реакцію Єфросиніна залишила лаконічним коментарем в Instagram Stories.

Сьогодні, 16 лютого, "Суспільне" усунуло Аліну Паш від пісенних змагань у Турині після того, як підтвердився факт підробки її командою довідки про перетин окупованого Криму в 2015 році.

Мовник звернувся до прикордонників з роз’ясненнями щодо поїздки конкурсантки тільки після розголосу цієї історії у соцмережах.

"Найкраще нашому народу вдається об’єднуватися проти когось, кого можна підняти на вила масової агресії й публічно закидати лайном, поки мішень не почне виправдовуватися, чи не здасться. Навіть найбільш винуватих злочинців в цивілізованому світі судять – це означає: розбираються і детально вивчають усі причинно-наслідкові зв’язки. Ми ж боїмося війни, але чомусь не боїмося того, що самі зжремо один одного швидше", – висловилась Єфросиніна.

Аліна Паш перемогла у фіналі нацвідбору Євробачення 2022 і повинна була представляти Україну в Італії навесні цього року. Співачка отримала найвищу кількість балів від журі й чималу підтримку – від глядачів.

Проте згодом користувачі пригадали співачці її поїздку до окупованого Криму нібито з боку Росії, що є прямим порушенням як українського законодавства, так й умов участі в нацвідборі.

Самі ж прикордонники не змогли ні спростувати, ні підтвердити цю інформацію, оскільки дані щодо осіб зберігаються лише 5 років.

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