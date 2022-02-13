Kalush поступився Wellboy та Alina Pash у перемозі в фіналі нацвідбору 2022.

Учасник нацвідбору Kalush, який програв реперці Alina Pash з невеликим відривом, запідозрив організаторів у фальсифікації глядацького голосування.

Про це він розповів у своєму Instagram-блозі.

Спершу виконавець поцікавився у фанатів, чи усім прийшли смс-підтвердження про зарахування відправлених голосів.

"Бо вже щось купа людей проголосували, але немає смс, що голос прийнятий", - поскаржився музикант.

Після чого на сторінках у виконавця та сторінках його фан-зони почали з’являтися відео, у яких Kalush вимагає від організаторів показати роздруківку з балами від глядачів.

На що йому відмовили, оскільки документу на місці вже не було, та порадили музиканту знайти таблицю з результатами у мережі.

Репер у відповідь запідозрив організаторів у фальсифікації голосів. Він пригадав момент, коли ведучий шоу Тимур Мірошниченко, озвучуючи підсумки пісенного шоу, затнувся і переплутав кількох виконавців у прямому ефірі.

"Він (Мірошниченко – ред.) заплутався. Уся країна бачила. Можете пояснити, чи є тут фальсифікація?... Підтвердить слова, мені здається, тут є фальсифікація", - заявив Kalush.

Своєю чергою, член журі, генпродюсер напрямку телебачення НСЖУ Ярослав Лодигін пообіцяв музикантам іще раз провести детальну перевірку підрахунку голосів.

"МИ проведемо ще раз перевірку для того, щоб зрозуміти, як відбувався підрахунок. Усі результати підрахунку будуть опубліковані – ви побачите конкретні результати. Я гарантую, що ніяких фальсифікацій там не було", - сказав Лодигін.

Лодигін підтвердив, що мовник готовий розбиратися з цього приводу у судовому порядку.

Kalush поступився Wellboy та Alina Pash у перемозі в фіналі нацвідбору 2022. Музикант отримав низький бал від журі і високий – від глядачів, що не врятувало його гурт від поразки.

Як писав УНІАН, переможниця нацвідбору Євробачення 2022 Alina Pash, яка представлятиме Україну навесні у Турині, виявилась внесеною у базу "Миротворець" за незаконне відвідування окупованого Криму.

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