Переможниця нацвідбору Аліна Паш зняла свою кандидатуру та не представлятиме Україну на Євробаченні 2022.
Про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram.
"Я не хочу цієї віртуальної війни та хейту. Головна війна зараз – це зовнішня, яка прийшла в мою країну в 2014 році. Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже жаль", - написала вона.
Артистка додала, що зв’яжеться із "Суспільним" та підпише всі необхідні документи.
Виконавиця наголосила, що дотримується законів України, а те, в що вилилася ця історія, - зовсім не те, що вона закладала у свою пісню.
"Я артистка, а не політик. У мене немає армії піарників, менеджерів, юристів аби протистояти усій цій атаці та натиску, зламам моїх соціальних мереж; погрозам. А також абсолютно неприйнятним формулюванням, які дозволяють собі люди, не розібравшись у ситуації та забувши про гідність кожного громадянина України", - наголосила Паш.
Також вона подякувала усім, хто підтримує її та допомагає.
Скандал довкола Аліни Паш після її перемоги на нацвідборі на Євробачення 2022
Alina Pash 12 лютого перемогла у фіналі нацвідбору на Євробачення 2022. Одразу після оголошення результатів почав розгоратися скандал. Зокрема, фаворити глядачів Kalush Orchestra запідозрили організаторів у нечесному підрахунку голосів.
Пізніше стало ще гарячіше: у мережі нагадали, що Аліна Паш внесена до бази "Миротворця" за незаконне відвідування окупованого Криму в 2015 році. Тому артистка попросила своїх представників надати "Суспільному" довідку про законність відвідування півострова. 15 лютого в Держприкордонній службі України заявили, що не видавали співачці цей документ, тобто він фейковий. Крім того, Паш ще раз сама запросила довідку у прикордонників.
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Нагадаємо, серед умов участі в нацвідборі Євробачення 2022 прописано, що учасник не повинен відвідувати тимчасово окуповані території з порушенням українського законодавства.
Організатори заявили, що готові дискваліфікувати переможницю національного відбору на Євробачення 2022 Аліну Паш, якщо підтвердиться, що вона відвідувала окупований Крим не з української сторони.
Також "Суспільне" заявляло, що Україні може загрожувати дискваліфікація з конкурсу. Причина - в скандалі, де можуть побачити заполітизованість.
16 лютого стало відомо, що прикордонники не можуть надати довідку Аліні Паш щодо поїздки в Крим, бо вже минув 5-річний термін, коли видається такий документ.