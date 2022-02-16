Скандал довкола артистки не вщухає вже четвертий день після фіналу нацвідбору на Євробачення 2022.

Переможниця нацвідбору Аліна Паш зняла свою кандидатуру та не представлятиме Україну на Євробаченні 2022.

Про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Я не хочу цієї віртуальної війни та хейту. Головна війна зараз – це зовнішня, яка прийшла в мою країну в 2014 році. Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже жаль", - написала вона.

Артистка додала, що зв’яжеться із "Суспільним" та підпише всі необхідні документи.

Виконавиця наголосила, що дотримується законів України, а те, в що вилилася ця історія, - зовсім не те, що вона закладала у свою пісню.

"Я артистка, а не політик. У мене немає армії піарників, менеджерів, юристів аби протистояти усій цій атаці та натиску, зламам моїх соціальних мереж; погрозам. А також абсолютно неприйнятним формулюванням, які дозволяють собі люди, не розібравшись у ситуації та забувши про гідність кожного громадянина України", - наголосила Паш.

Також вона подякувала усім, хто підтримує її та допомагає.

Скандал довкола Аліни Паш після її перемоги на нацвідборі на Євробачення 2022

Alina Pash 12 лютого перемогла у фіналі нацвідбору на Євробачення 2022. Одразу після оголошення результатів почав розгоратися скандал. Зокрема, фаворити глядачів Kalush Orchestra запідозрили організаторів у нечесному підрахунку голосів.

Пізніше стало ще гарячіше: у мережі нагадали, що Аліна Паш внесена до бази "Миротворця" за незаконне відвідування окупованого Криму в 2015 році. Тому артистка попросила своїх представників надати "Суспільному" довідку про законність відвідування півострова. 15 лютого в Держприкордонній службі України заявили, що не видавали співачці цей документ, тобто він фейковий. Крім того, Паш ще раз сама запросила довідку у прикордонників.

Читайте такожСкандал довкола Євробачення: довідка Аліни Паш про поїздку до Криму виявилася фейковою

Нагадаємо, серед умов участі в нацвідборі Євробачення 2022 прописано, що учасник не повинен відвідувати тимчасово окуповані території з порушенням українського законодавства.

Організатори заявили, що готові дискваліфікувати переможницю національного відбору на Євробачення 2022 Аліну Паш, якщо підтвердиться, що вона відвідувала окупований Крим не з української сторони.

Також "Суспільне" заявляло, що Україні може загрожувати дискваліфікація з конкурсу. Причина - в скандалі, де можуть побачити заполітизованість.

16 лютого стало відомо, що прикордонники не можуть надати довідку Аліні Паш щодо поїздки в Крим, бо вже минув 5-річний термін, коли видається такий документ.

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