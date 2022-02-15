Раніше повідомлялося, що через скандали Україні може загрожувати дискваліфікація на Євробаченні 2022 року.

Державна прикордонна служба не видавала переможниці нацвідбору на Євробачення 2022 Аліні Паш довідку про законний перетин держкордону України в 2015 році.

Про це повідомили у ДПСУ на запит організатора національного відбору, повідомляє "Суспільне".

"Держприкордонслужба не видавала документ про в'їзд у Крим з української території, який Аліна Паш надала "Суспільному", про це нам повідомили в ДПСУ", - йдеться у повідомленні у Telegram мовника.

Читайте також"Не шукайте в мені злу відьму": Аліна Паш відреагувала на скандал навколо ЄвробаченняНагадаємо, переможниця національного відбору на Євробачення 2022 Аліна Паш потрапила у скандал через відвідування окупованого Криму в 2015 році.

Дівчину звинуватили у тому, що вона перетнула кордон із Росії до Криму. У зв'язку з цим вона надала довідку, що доводить, що вона не порушувала закону України. При цьому активіст Сергій Стерненко упевнений, що цей документ - підробка.

Раніше співачка говорила, що запит на те, щоб отримати документ від ДПСУ, подавав її помічник, він і віддавав довідку представникам "Суспільного".

Згодом Аліна розповіла, що самостійно звернулася до Прикордонної служби України, щоб відомство видало їй довідку про законне відвідування Криму.

14 лютого голова правління Національної громадської телерадіокомпанії України Микола Чернотицький розповів, що Києву може загрожувати дискваліфікація з конкурсу. Причина можливої дискваліфікації у скандалі, в якому можуть побачити заполітизованість.

"Якщо європейська мовна спілка знайде заполітизованість конкурсу, на жаль, може бути взагалі таке, що Україна не представлятиметься", - повідомив Чернотицький.