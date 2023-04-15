Примадонна не планує старіти та "йти на спокій".

Алла Пугачова, якій сьогодні виповнилося 74 роки, поділилася сміливими планами. Співачку привітав з днем народження російський артист Ігор Ніколаєв, вона відповіла з гумором.

Так, композитор написав, що він обожнював, обожнює і буде обожнювати Примадонну. Він також перерахував свої пісні, які виконала Пугачова.

"Дякую за професію, за всі мої пісні, які ви заспівали душею і серцем... Щастя і здоров'я!" - написав Миколаїв.

Відео дня

Пугачова не стала ігнорувати привітання. Вона прокоментувала допис Миколаєва і написала, що артисту варто писати нові пісні. Співачка зазначила, що планує дожити до ста років.

"Дякую! Пиши до сторіччя. Не прогадаєш", - заявила Пугачова і залишила емодзі з усмішкою.

День народження Пугачової

15 квітня Примадонна святкує свій 74-ий день народження. Одним з перших співачку публічно привітав її чоловік Максим Галкін. Він опублікував миле відеопривітання з архівними кадрами.

Також за день до дня народження Пугачової з'явилося нове інтерв'ю Тіни Кароль, в якому вона згадала про душевну розмову з Примадонною. Виявилося, українська співачка бачилася з артисткою в Ізраїлі. Крім цього, на честь дня народження Пугачової УНІАН зібрав найкращі цитати зірки про життя, кохання та творчість.

Вас також можуть зацікавити новини: