На честь дня народження відомої співачки згадуємо її цитати зі змістом.

15 квітня відома радянська і російська співачка Алла Пугачова відзначає своє 74-річчя. Знаменитість, яка підтримала Україну, зараз живе в Ізраїлі разом з дітьми і чоловіком. На честь дня народження відомої співачки згадуємо її цитати зі змістом про життя, кохання і творчість.

Одного разу Алла Борисівна Пугачова заспівала пісню про себе зі словами: "Вы не верьте, что живу я как в раю, и обходит стороной меня беда, точно так же я под вечер устаю, и грущу и реву иногда". Цими рядками вона спробувала донести слухачам, що вона - така ж людина, як і інші, зі своїми проблемами, переживаннями та емоціями.

Алла Пугачова і за часів своєї активної творчої діяльності, і після відходу зі сцени вміла підібрати правильні і зрозумілі слова. Власне, на цьому в тому числі і була побудована її творчість.

Відео дня

Ось що одного разу Примадонна сказала про зовнішність: "Після 50 на обличчі не вік, а сутність". Якщо слідувати цьому твердженню, "сутність" Алли Борисівни дуже навіть приваблива, оскільки та в останні роки помітно схудла. Кожен її вихід у світ - це привід для обговорень того, як же їй вдається залишатися такою активною, витонченою і красивою на восьмому десятку.

А ось як зірка відгукувалася про свою творчість: "Забудьте цю жахливу фразу: "Ми виросли на ваших піснях"! Жив на моїх піснях і помреш на них". Це правда, адже музика Алли Борисівни об'єднує багато поколінь. І сьогодні вона не просто не втратила своєї актуальності, а здобула нові сенси.

Відзначимо, в 2009 році артистка оголосила про завершення гастрольної діяльності, а в 2019 відбувся концерт "Алла Пугачова. P. S.", присвячений ювілею співачки. На даний момент Алла Борисівна не виступає, проте в одному з інтерв'ю вона говорила, що, можливо, влаштує "сольник" на своє 80-річчя.

Пропонуємо згадати ще кілька потужних цитат Алли Борисівни про життя:

"Якщо ти себе не любиш, то і тебе ніхто не буде любити. Потрібно полюбити себе"

"Грошей потрібно рівно стільки, щоб не відчувати себе приниженим"

"Я завжди говорила: ну приберете ви мене зі сцени, я буду книги писати. Забороните книги, буду малювати, забороніть і це, я все одно щось придумаю, все одно буду жити так, як хочу. З почуттям все тієї ж внутрішньої свободи. І вони терпіли"

"Які подвиги заради мене здійснювали чоловіки? Вони одружилися на мені"

"Кинути все заради чоловіка? Який же чоловік повинен бути дурень, щоб змусити мене кинути все? А заради дурня я нічого не кину!"

"Люблю число 13, тільки з квартирою на Тверській не пощастило, всі чоловіки звідти бігли, потім і Крістіни чоловік втік"

Нагадаємо, Галкін зробив миле відеопривітання для дружини.

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