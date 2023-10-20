Як повідомляють російські ТГ-канали, у Пугачової є впливові друзі практично у всіх ешелонах влади агресора. Тому те, що їй розповідають про війну в Україні чи інші важливі питання, найчастіше виявляється правдою.

Співачці Аллі Пугачовій стали відомі дати можливого закінчення кровопролитної війни в Україні.

Як повідомляють російські ТГ-канали, у Пугачової є впливові друзі практично у всіх ешелонах влади агресора. Тому те, що їй розповідають про війну в Україні чи інші важливі питання, найчастіше виявляється правдою.

Як йдеться в повідомленні, відразу кілька друзів в Міноборони (один з них – заступник міністра оборони РФ Сергія Шойгу) повідомили Аллі Борисівні дві можливі дати завершення війни. Раніше Пугачовій говорили, що бойові дії завершаться в лютому 2024 року. Тепер ситуація дещо змінилася, розповідають джерела, близькі до співачки і називають нові дати.

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"Точно закінчимо наступного року. Якщо встигнемо все, що задумали, то в січні, якщо ні, то в березні-квітні", - сказав Примадонні її друг в Міноборони. Що саме там планують закінчити джерело Пугачової не став уточнювати, проте зазначив, що вона зможе повернутися до РФ.

"Не буде людей, які зможуть або захочуть вас переслідувати, Алла Борисівна", – сказав представник Міноборони.

Війна в Україні і позиція Пугачової

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Пугачова та її чоловік Галкін засудили злочинні дії Путіна.

16 вересня 2022 року Мін'юст РФ заявив, що гуморист Максим Галкін - "іноагент". Чоловік Пугачової зазначив, що у влади РФ явно є проблеми важливіші, ніж він.

Примадонна адресувала публічне звернення до Кремля у відповідь на те, що її чоловіка назвали "іноагентом" і включили до відповідного списку Мін'юсту. У Путіна відреагували на заклик Пугачової визнати її "іноагентом". Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не вважає за потрібне коментувати звернення Алли Борисівни Пугачової.

У квітні 2023 року повідомлялося про те, що Генпрокуратура Росії шукає зв'язок Алли Пугачової з ЗСУ. Правоохоронні органи країни-агресора взялися за перевірку Примадонни на предмет того, чи фінансує вона українських військових.

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