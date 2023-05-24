Повідомляється, що у Примадонни більше немає доходу на території країни-агресора.

У росЗМІ з'явилася інформація про те, що Алла Пугачова закрила останній бізнес в Росії. На території країни агресора вона не живе вже понад рік - після початку повномасштабної війни вона разом з чоловіком і дітьми переїхала до Ізраїлю.

З тих пір в Москві вона була двічі - восени минулого року, щоб забрати зі школи документи дітей і виставити на продаж особняк, а також в травні цього року, щоб відвідати похорон свого близького друга Валентина Юдашкіна.

Весь цей час Примадонну з Росією пов'язував один вид доходу - контракт з відомою маркою взуття, який був укладений ще кілька років тому. Для одного з відомих брендів Алла Борисівна розробляла дизайн взуття. Зараз контракт розірвано.

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"Зараз з сайту компанії "Еконіка", яка випускала дизайнерське взуття та аксесуари від Алли Пугачової, раптово зникла вся продукція, розроблена співачкою. Залишилося тільки п'ять моделей взуття, і то ціни на них розпродажні. Туфлі, що коштували 19 тисяч, тепер можна купити всього за 5 тисяч..." - пишуть пропагандисти.

Чим зараз займаються Пугачова і Максим

Судячи з усього, Алла Борисівна Пугачова зараз взяла на себе роль домогосподарки, тому що вона з дітьми перебуває в Ізраїлі, поки Максим Галкін заробляє гроші, подорожуючи з сольними концертами по світу.

Обидва артисти виступили проти війни в Україні, отримавши хвилю критики від своїх російських фанатів.

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