Російська актриса Тетяна Васильєва активно підтримує криваву путінську політику.

Російська актриса Тетяна Васильєва дала велике інтерв'ю, в якому висловилася про Аллу Пугачову. Артистка-путіністка переконана, що Примадонна, яка виїхала до Ізраїлю, більше не зможе повернутися на батьківщину. Також Васильєва не розуміє, чому Алла Борисівна і Максим Галкін критикують російську владу.

"Вона дуже дурна людина. Я ніколи не думала що вона розумна, але вона шалено талановита. Другої такий немає, і не буде. Вона велика. Але вона дурна, на жаль. Чого вона туди поперлася?" - обурилася Васильєва.

Тетяна заявила, що якби Галкін і Пугачова не виїхали з РФ, вони б продовжували "панувати" в локальному шоу-бізнесі. Слід зазначити, що навіть попри те, що зірки переїхали до Ізраїлю, вони обидва залишаються досить обговорюваними особистостями, а Галкін успішно збирає повні зали на своїх концертах по всьому світу.

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"Мені її шкода. Вона поховала талант. Їй дано було таке Богом. Все, поховала себе в Ізраїлі. Але ж могла б ще співати", - додала Васильєва.

Що Тетяна Васильєва сказала про Галкіна

Російська актриса Васильєва публічно назвала Галкіна сволотою. Так вона висловилася на адресу коміка за те, що він втік з Росії. Також вона згадала останню зустріч з Максимом, яка була 21 лютого 2022 року.

"Єдине, що може пояснити звинувачення (Тетяни Васильєвої, - ред) - це те, що артистка в кінці відео говорить, що з пам'яттю у неї в принципі погано. Бог вам суддя, побожні ви мої!" - прокоментував образи Галкін.

Нагадаємо, росіянка Васильєва розкритикувала зірку "Сватів" за підтримку України.

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