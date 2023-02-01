Музикант відмовився від афтерпаті з Путіним.

Український музикант Андрій Данилко розповів, що він колись бачився з президентом РФ Путіним. Виявилося, кривавий диктатор намагався з ним поспілкуватися, коли артист був в образі Вєрки Сердючки.

Данилко зізнався, що тоді він був п'яним і сам ініціював візуальний контакт з Путіним. Однак від подальшого спілкування з кривавим диктатором музикант відмовився.

"У Кремлі (бачилися - УНІАН), в 2004 році. В кінці шоу я був п'яний і з усіма блискітками Сердючки. Я побачив його і дав йому знак пальцем: "Давай, милий, підходь". Він жестикулював і сказав мені: "ні, ти йди до мене". І я побіг. Я думаю, що він міг навіть закохатися. Він запросив мене на афтершоу, але я не пішов. З тих пір він, мабуть, став іншою людиною, здатною закохатися тільки в себе", - розповів артистів в інтерв'ю виданню Corriere della Sera.

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Нагадаємо, раніше Данилко розповів про те, що він зробить, коли поїде до Москви. Причина, по якій він може поїхати в РФ, вельми оригінальна.

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