За словами Данилка, Путін не зміг "заборонити" Вєрку Сердючку в РФ.

Український музикант Андрій Данилко розповів про те, що він зробить, коли поїде до Москви. Артист посміявся над "санкціями", які проти нього ввели в РФ.

Так, Данилку, як і багатьом іншим українським артистам, на 50 років заборонили в'їзд до Росії. За словами музиканта, його зовсім не засмучують такі новини, адже він засуджує Путіна і його криваві вчинки. Данилко з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну виступив проти диктатора.

"Сердючка представляла Україну на "Євробаченні-2007". Однак в Кремлі мене вважали своїм, стовідсотково російським. Щоб мене покарати, придумали, що безглуздий приспів, "лаша тумбай" означав "Прощавай, Росія", що ображає "велику Росію". Клянусь, я не думав про це. Тепер, коли я буду співати її знову, я дійсно попрощаюся з Росією . Але це Путін змусив мене. Мої найкращі хіти написані російською мовою, і мені огидно, що Путін хоче приватизувати мову", - зазначив Данилко в інтерв'ю для Corriere della Sera.

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За словами музиканта, Путін не зміг його "заборонити", адже в РФ продовжують слухати пісні Вєрки Сердючки.

"У Москві в кожному районі мінімум 3 двійника Сердючки. Вони виступали на вечірках, які не могли дозволити собі оригінал. Тепер вони будуть голодувати, вибачте. З нею пропаганда зазнала невдачі, але вона залишається екстраординарним промивачем мізків", - додав Данилко.

Він також розповів, що через 50 років, коли закінчиться "заборона" на в'їзд до Росії. За словами Данилка, він відправиться до Москви.

"З моєю критикою вторгнення 2022 року це означатиме, що в 98 років я повернуся в Москву і поїду шукати могилу Путіна", сказав співак.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко продав своє легендарне авто за 11 мільйонів гривень. Гроші з продажу машини, яка колись належала Фредді Мерк'юрі, він перерахував на проект Superhumans.

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