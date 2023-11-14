Прокуратура просить суд позбавити Ступку волі строком на три роки.

Прес-служба Київської міської прокуратури повідомила, що вже відбулися судові дебати у справі актора Остапа Ступки і "п'яної" ДТП, яку він влаштував у квітні цього року.

За даними слідства, водій автомобіля Range Rover, рухаючись по вулиці Федорова в напрямку перехрестя з вулиці К. Малевича, виїхав на зустрічну смугу і скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi. В результаті ДТП чоловік, який перебував у легковику, отримав травми і був госпіталізований.

Водій Range Rover, тобто Остап Ступка, був затриманий на місці події. Прилад "Драгер" показав 1,62 проміле алкоголю в його крові.

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Слідство кваліфіковано подію за ч.2 ст. 286-1 КК України, оскільки заподіяне потерпілому тілесне ушкодження є тяжким.

"Прокурор на дебатах просив визнати обвинуваченого винним у пред'явленому обвинуваченні за ч.2 ст. 286-1 КК України та призначити йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 5 років. Після виступу сторін у судових дебатах суд оголосив перерву перед останнім словом обвинуваченого. Наступне судове засідання призначено на 23 листопада 2023 року", - повідомляє прес-служба прокуратури.

"П'яна" ДТП з Остапом Ступкою

У квітні 2023 року Остап Ступка влаштував "п'яну" ДТП. Він врізався в припарковане авто, в якому знаходився водій. Чоловік отримав чимало травм, а сам Ступка не постраждав.

Згодом Ступку відправили на нічний домашній арешт. Під час суду актор називав аварію "фатумом" і говорив, що розкаявся. У червні домашній арешт Ступці продовжили. Актор обіцяв відшкодувати потерпілому фізичний збиток.

Однак постраждалий в аварії чоловік заявив, що актор його "обдурив" і нібито не компенсував всі витрати. Сам Ступка звинувачення заперечує.

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