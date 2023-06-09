Актор заперечує слова чоловіка, який говорить, що той його "кинув".

Український актор Остап Ступка відповів на звинувачення постраждалого у "п'яній" ДТП. Чоловік говорив, що артист не відшкодував йому усі збитки.

"Як тільки я дізнався, що до нього можна відвідувачам, я одразу приїхав та вийшов на контакт. Ми намагалися, як нормальні адекватні люди домовитися. Він плутається у фактах і говорить неправдиві речі з приводу мого фінансування його першого етапу лікування, коли він перебував у лікарні. Він озвучив суму у близько 20 тисяч гривень. Це повна неправда. Сума відшкодування становить 50 тисяч гривень. Це було повністю закрите питання його перебування у лікарні та усі питання з лікування. Він каже, що в нього має бути ще одна операція. Я готовий все це й надалі оплачувати та забезпечувати. Я не відмовляюсь і нікуди не тікаю. Я відкритий до спілкування", - заявив Ступка у коментарі для ТСН.

За словами актора, він завжди приїжджав до постраждалого, якщо це було потрібно. Ступка стверджує, що він навіть пропонував чоловіку допомогу після того, як його виписали з лікарні. Проте постраждалий йому не телефонував, нічого не просив.

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Також Ступка відповів на закиди про те, що він "передумав" відшкодовувати кошти за понівечене авто. Актор стверджує, що поки що він не може заплатити, адже не знає точної суми.

"Ми не визначилися ще з сумою остаточного відшкодування за все. Гроші за пошкодження автомобіля також входять у загальну суму відшкодування у справі. Машина коштує відповідну суму, також моральні збитки, ще якісь речі, це все буде оформлене у загальну суму відшкодування. Не можна по частинах і якось це затягувати. Це все має відшкодуватися однією сумою за всі пункти. Я готовий йому відшкодувати деякі речі, але я чекаю, коли збереться відповідна сума", - додав артист.

Ступка визнав, що йому було неприємно читати звинувачення від постраждалого. Він просить його утриматися від таких коментарів.

"Я вихована і адекватна людина, я прагну миру та прагну завершити все це, щоб усім було добре. Ми намагаємося знайти спільний знаменник, тому зараз давати коментарі, коли справа незавершена просто негарно. Я не зміг мовчати. Зараз я закликаю Ярослава утриматися від зайвих і непотрібних коментарів по нашій справі, поки ми не завершимо її по-людськи, адже ми домовлялися", - резюмував Ступка.

Звинувачення від постраждалого у "п'яній" ДТП - з чого все почалося

Нещодавно чоловік, який постраждав під час "п'яної" ДТП зі Ступкою, розповів, що той його "надурив". Водій машини, у яку врізався актор, заявив про те, що той не відшкодував йому усі кошти.

За словами чоловіка, Ступка не повністю оплатив його лікування. Окрім цього, постраждалий скаржився на те, що так і не отримав гроші за ремонт машини.

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