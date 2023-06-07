Чоловік отримав численні травми, він переніс декілька операцій.

Чоловік, який постраждав під час "п'яної" ДТП з Остапом Ступкою, розповів, що той його "надурив". Водій машини, у яку врізався актор, чекав на матеріальну допомогу.

На момент аварій чоловік знаходився у своєму припаркованому авто. У нього врізався Ступка. Після цього чоловік на ім'я Ярослав потрапив до реанімації, декілька діб він знаходився без свідомості.

"Мене витягнули з авто, я отямився за три дні у лікарні. Я був у реанімації. У мене травма правої стопи, п'ять переломів. Мені туди закрутили шурупи, пластину поставили. Стопа постраждала. Черепно-мозкова травма, тяжкий крововилив у голову був. У животі був крововилив, півтора літра втрата крові була, органи деякі трішки полопалися, але всі на місці залишилися", - розповів у коментарі для ТСН постраждалий.

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За його словами, під час першого засідання, яке відбулося 6 квітня, Ступка обіцяв, що допоможе постраждалому з лікуванням. Втім, чоловік не отримав повної компенсації від актора.

"Ступку я побачив на 6-7 день мого перебування у лікарні. За весь час він у мене був три рази. На дві хвилини максимум він забігав. Деякі кошти він мені повернув. Але якби я на нього розраховував, я був би без нічого. Я заплатив за операцію, під час якої мені вставляли шурупи титанові. Сума була 18 тисяч, пізніше він мені їх віддав. Ще декілька разів він мені деякі препарати купував, це до двох тисяч гривень. Більше він нічого не купував. А в мене ще буде одна операція. У всіх, які я проходив після лікарні, процедурах, він не брав жодної участі. Про подальше лікування після лікарні він не цікавився", - зазначив чоловік.

Окрім цього, як стверджує постраждалий, Ступка обіцяв, що заплатить за ремонт понівеченої машини. Втім, поки що чоловік на це так і не дочекався.

"Він хотів повернути мені кошти за автомобіль. Він мені їх "повертав" двічі, але так і не повернув. Це мало відбутися під розписку, що я забираю кошти за автомобіль, тобто щоб претензій щодо автомобіля у суді від мене не буде. Вийшло так, що він повертав-повертав, а потім припинив повертати", - стверджує Ярослав.

Нині потерпілий чекає на суд. Він хоче вирішити усі питання під час засідань. Чи сподівається чоловік на повне відшкодування збитків - невідомо.

"П'яна" ДТП зі Ступкою - що відомо про аварію

4 квітні відомий актор Остап Ступка потрапив у ДТП. За інформацією ЗМІ, він був напідпитку. Актор врізався у припарковану машину. На момент аварії у ній знаходився водій, який отримав чимало травм. Чоловіка госпіталізували.

Вже за два дні суд відправив Ступку на нічний домашній арешт. Під час засідання актор говорив, що усвідомив свою провину та розкаявся. Також він називав ДТП "фатумом". Сьогодні стало відомо, що Ступці подовжили нічний домашній арешт ще на один місяць.

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