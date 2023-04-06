Актора відправили під нічний домашній арешт на два місяці. Розслідування триває.

У четвер, 6 квітня, в ході судового засідання у справі про ДТП за участі актора Остапа Ступки стало відомо, що знаменитість відправили під нічний домашній арешт. Такий запобіжний захід йому обрали мінімум на 2 місяці, повідомляє "Суспільне".

Згідно з постановою суду, Ступка-старший в період до 5 червня 2023 року включно не може залишати будинок з 22:00 до 06:00.

Ось як актор прокоментував те, що трапилося на засіданні:

Відео дня

"Те, що сталося, це, звичайно, якийсь фатум. Я не знаю, як це назвати. Зі свого боку я зобов'язуюся надавати всіляку допомогу потерпілому: що стосується одужання, лікування і подальшого його життя. Тому я хотів би вибачитися".

ДТП з Остапом Ступкою: деталі

Аварія сталася 4 квітня в Голосіївському районі столиці. Підозрюваний врізався в легковик, в якому на той момент перебував чоловік 1984 року народження.

Остап Ступка відбувся переляком, а ось чоловік, який перебував у другому автомобілі, постраждав. Його госпіталізували. Зараз, за даними поліції, він знаходиться в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Зазначимо, що йому повідомили про підозру за ч.1 ст. 286-1 ККУ. Санкція статті передбачає до трьох років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами строком від трьох до п'яти років.

Раніше УНІАН писав, що український актор і боєць ЗСУ Павло Алдошин також потрапив у ДТП.

Вас також можуть зацікавити новини: