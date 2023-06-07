Актор пробуде під нічним домашнім арештом до 5 липня.

Суд продовжив нічний домашній арешт актору Остапу Ступці. У квітні цього року він потратив у "п'яну" ДТП з потерпілим.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Шевченківського райсуду столиці. Запобіжний захід продовжено до 5 липня - на час досудового розслідування.

Відомо, що Ступці заборонено у цей час відлучатися з місця проживання без дозволу правоохоронців. Виключення становить небезпека під час повітряної тривоги.

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Сам Ступка інформацію про подовження нічного домашнього арешту не коментував. Що він думає про рішення суду - залишається загадкою.

Остап Ступка потрапив у "п'яну" ДТП - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за даними правоохоронців, 4 квітня Ступка потрапив в аварію. Він був напідпитку та в'їхав в інше авто. Водія, який перебував у цій машині, госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Згодом суд відправив актора під нічний домашній арешт. Обмежувальний захід діяв два місяці. На засіданні Ступка назвав аварію "фатумом", розкаявся і вибачився.

Після цього у театрі Франка відповіли, чи звільнять Ступку після "п'яної" ДТП. Відомо, що за вчинене Ступці загрожує позбавлення волі на строк до трьох років, а також заборона керувати автівкою протягом наступних п'яти років.

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