Примадонна вигукувала Галкіну, щоб він менше пив алкоголю.

Російський шоумен Максим Галкін разом з дружиною Аллою Пугачовою відвідав ювілей лідера групи "Машина часу" Андрія Макаревича, який проходив в Ізраїлі.

Під час концерту Макаревича Галкін вийшов на сцену в нетверезому вигляді. Більш того, він випив ще кілька чарок алкоголю прямо перед глядачами і жорстко розніс Путіна і колишнього чоловіка Примадонни - Філіпа Кіркорова.

Він сказав, що Пугачова здавала ДНК-тест, який показав, що вона на половину росіянка, на половину – полячка, а єврейська кров в ній не тече. Сюди ж Галкін приплів і Кіркорова.

"У той же пакет плюнув Філіп. Я неуповноважений говорити про всі відсотки, тому що це може зруйнувати міф про болгарське походження, але по секрету скажу, що на 2% Кіркоров – північноамериканський індіанець", - додав шоумен.

Також Галкін заговорив і про Путіна і його двійників. За його словами, він вже досить пожив, тому бачив справжнього диктатора.

"Пєсков же проговорився, що під час атаки дронів на Кремль жоден Путін не постраждав. Я думаю, якщо двійників багато, їх же десь тримають разом. Навряд чи їм дають розходитися. Є таке місце під Москвою, і вони там всі разом", - зазначив шоумен.

Пугачова, мабуть, не знала, що її чоловік влаштує такий стендап на ювілеї Макаревича. Тому вона, перебуваючи в залі, вигукувала йому, щоб він припиняв зловживати алкоголем.

Нагадаємо, дочка Алли Пугачової залишає Росію.

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