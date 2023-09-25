Дівчину засміяли в мережі.

39-річна росіянка Ольга Каменська взяла участь у конкурсі "Місіс Всесвіт", який проходив у США. У підсумку вона не тільки перемогла, а й отримала титул "Пишні форми".

Так, у фіналі конкурсу Каменська з Нижнього Новгорода вийшла на сцену в довгій леопардовій сукні з відкритою зоною декольте. У момент нагородження за нею стояли інші учасниці, від яких росіянка значно відрізнялася. І в першу чергу ця відмінність була помітною через її пишні форми.

Сама Каменська каже, що бере участь у конкурсах для себе. Вона вважає, що її унікальність в тому, щоб не бути такою як всі.

Однак користувачі мережі тільки посміялися над росіянкою і конкурсом. Вони пишуть:

"Цікаво подивитися на її нещасного папіка. Яка ганьба"

"Я б навіть за гроші не дала їй перше місце"

"Який жах"

"Краса - страшна сила"

"Це щось із паралельного всесвіту"

Нагадаємо, раніше українка з Херсона перемогла на конкурсі "Місіс світу 2023". Однак пізніше навколо неї розгорівся скандал. Дівчина зганьбилася дружбою з росіянкою на конкурсі.

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