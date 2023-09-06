Під час оголошення результатів вона тримала дівчину з РФ за руки.

36-річна українка Ірина Безсмертна з Херсона, яка перемогла на конкурсі краси "Місіс світу" 2023 року, осоромилася дружбою з росіянкою. На фото та відео, які є на сторінці Ms World International 2023 в Instagram, можна помітити чимало цікавих кадрів.

Так, ще до фіналу конкурсу Безсмертна знімалася разом з росянкою Анастасією Машкіною. Вони дефілювали у купальниках та посміхалися на камеру. Можливо, українка вирішила бути "поза політикою", адже іншого пояснення для її поведінки немає.

Окрім цього, на фіналі Безсмертна стояла поруч з Машкіною та іншою росіянкою. Мало того, під час оголошення переможниць вона підтримувала представницю країни-агресорки. Можна помітити, що українка тримала росіянку за руки.

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При цьому українка нічого не говорила про своє відношення до росіянок на конкурсі. А сама представниця країни-агресорки, що цікаво, намагалася не публікувати спільні фото з Безсмертною. Якщо вона і викладала світлини, то українку на них не позначала.

До цього українка нерідко публікувала фото з прапором нашої країни. Вона показувала свято на честь звільнення Херсона від окупантів. При цьому Безсмертна називала росіян окупантам та чітко висловлювала свою позицію. Чому вона почала "лояльно" ставитися до моделей з країни-агресорки - поки що невідомо.

Нагадаємо, у нещодавньому інтерв'ю українка розповідала, що у США вона відвідує мітинги на підтримку нашої країни.

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