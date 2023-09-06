Конкурс проходив в Америці.

Нещодавно в Майамі відбувся легендарний конкурс краси "Місіс світу" 2023 року. Участь взяли майже 100 конкурсанток з різних країн. Однак перемогу і головну корону отримала 36-річна українка Ірина Безсмертна з Херсона.

""Місіс світу" - це, мабуть, моя дитяча нереальна мрія! Але зараз вона стала реальністю. Я щаслива, що змогла довести на світовому рівні, які ж гарні і талановиті українські дівчата! Це у нас в крові! Зараз я розумію, що найкращою частиною конкурсу був мій шлях підготовки. Це було дуже важко, але ці приємні моменти життя запам'ятаються надовго. Зараз всі в очікуванні грандіозного святкування і ми обов'язково це зробимо! У мене дуже велика підтримка в Майамі серед української діаспори і навіть американців", – коментує Ірина.

Дівчина вважає, що "щастя не в кінцевій меті, а в шляху її досягнення". Тому Ірина не планує зупинятися на досягнутому і зосереджена на подальшому саморозвитку та допомозі українцям.

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"Я планую брати від життя все хороше, що прийде. Зараз у мене багато різноманітних цікавих пропозицій. Наприклад, до мене вже звернулося кілька благодійних американських організацій, які допомагають Україні. Вони запропонували мені приєднатися до їхньої команди і стати їхнім послом. Разом ми зможемо зробити так багато добрих справ! У мене вже є ідеї, які я планую втілити в життя" - ділиться модель.

Хто така Ірина Безсмертна

Ірина родом з Херсона, який сильно постраждав під час повномасштабної війни. Вона народилася в багатодітній родині, в якій виховувалися п'ятеро дітей.

Після розлучення в молодому віці залишилася одна з маленькою дитиною, без грошей і роботи, будучи ще студенткою. При цьому їй вдалося створити свій бізнес і робочі місця в рідному місті.

Згодом Ірина познайомилася зі своїм чоловіком-американцем, переїхала до США і продовжувала діяльність у Херсоні до його окупації. Перебуваючи в Америці, під час своїх інтерв'ю для західних телеканалів дівчина активно висвітлює війну в Україні.

"Я поїхала з України 4 роки тому. Там у мене залишилася вся моя сім'я – батьки, брати з сестрами і їхні сім'ї. Ми були в шоці, коли дізналися про напад Росії на Україну. Перші кілька тижнів я спала через день і лише кілька годин. Через різницю в часі з США (7 годин), в Майамі наступала ніч, коли в Україну приходив ранок. Починаєш обдзвонювати рідних і друзів, чи все з ними добре, моніториш останні новини, намагаєшся допомогти морально, інформаційно і матеріально", - каже Ірина.

Більше того, вона виходила на мітинги на підтримку рідної країни. Ірина каже, що в перші місяці великої війни у неї вдома, в Майамі, жила подружня пара з Херсона, яка опинилася в США і не змогла повернутися додому на початку вторгнення агресора.

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