"Пташка" зауважила, що вона кожного дня бореться за Україну, її Батьківщина - головна жінка у житті.

Захисниця Маріуполя Катерина Поліщук, відома як "Пташка" з "Азовсталі", пояснила, чому не святкує 8 березня. Парамедик, яка пройшла російський полон, вважає, що це свято має огидний вигляд.

"Я не святкую. Рівності не існує. Існує боротьба, відповідність займаній посаді... Я не вважаю доцільним боротись за рівність. Я борюсь за справедливість... Вам може подобатись моя позиція, чи ні, але вам її не змінити", - написала Поліщук у своєму Telegram-каналі.

Вона зазначила, що не хотіла б, аби чоловік кохав її та дарував їй квіти лише раз на рік. Окрім цього, "Пташка" зауважила, що вона кожного дня бореться за Україну, її Батьківщина - головна жінка у житті.

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"Те, в що совок перетворив день боротьби за права жінок - мені особисто огидне. Мене повинні поважати щодня, а не раз в рік. І не за те, жінка я чи не жінка, маю я дитину чи ні, а за те, яка я людина, за мої вчинки. Мені б будо вкрай неприємно та зовсім не святково, якби мій чоловік дарував квіти та кохав мене лише раз в рік. А з приводу боротьби… Я борюсь щодня. За вільну Україну та майбутнє наших дітей. Всі жінки України будуть зневажені та принижені, якщо ми опинимось під владою ворога. Пріоритети треба розставляти. Україна – головна жінка в моєму житті. І я боротимусь за неї!", - додала "Пташка".

У коментарях користувачі погодилися з думкою Поліщук. Чоловіки та жінки пишуть, що "Пташка" дуже гарно пояснила свою позицію.

Реакція коментаторів:

"Як влучно сформульовано, ніяк не можу пояснити всім, чого я не святкую"

"Як ніколи згоден. Таке ставлення має бути до всіх"

"Золоті слова!"

Нагадаємо, раніше "Пташка" з "Азовсталі" заспівала на російському танку в Берліні.

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