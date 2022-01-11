Пара разом переглядала реаліті, хоча дівчині було неприємно спостерігати за розвитком стосунків Романа та Злати.

Дівчина фіналіста романтичного реаліті "Холостячка" Романа Свечкоренка Валерія Чернецька зізналася, що ревнувала його до співачки Злати Огнєвіч.

Про це вона розповіла в межах рубрики питання-відповідь в Instagram Романа.

Валерія не стала приховувати, що їй було неприємно дивитися на розвиток стосунків Романа та Злати на проекті.

Читайте такожФіналіст "Холостячки" поділився романтичними кадрами відпочинку з коханою"Звичайно, у мене були ревнощі. Було неприємно, навіть коли я розуміла, що це все було знято до того, як ми почали зустрічатися", – відповіла Валерія.

Нагадаємо, Роман Свечкоренко покинув шоу "Холостячка-2" у шостому випуску: він поїхав офіційно розлучатися з дружиною. У фінальному випуску він повернувся на проект, але Злата Огнєвіч відправила його додому ще до церемонії троянд, пояснивши це тим, що занадто багато вони упустили за час відсутності Роми на реаліті.

Напередодні Нового року "психолог з татуюваннями" показав свою нову дівчину. Нею виявилася 21-річна блогер і дизайнер Валерія Чернецька.

Після цього на дівчину обвалилася хвиля критики та хейту. Роман заступився за Валерію. Чоловік зробив висновок, що потрібно було просто нічого не показувати.

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