Кількість його підписників перетнула 400 мільйонів.

Нападник англійського клубу "Манчестер Юнайтед" і збірної Португалії Кріштіану Роналду набрав 400 мільйонів підписників в Instagram. Він перша людина, що змогла зробити це.

Про це повідомила Книга рекордів Гіннеса у Twitter.

За останні 10 місяців Роналду набрав 123 млн підписників.

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Так він зберіг свій статус найпопулярнішої людини в Instagram і першим у світі перетнув позначку в 400 мільйонів підписників.

Нагадаємо, професійний футболіст Кріштіану Роналду вже тривалий час має статус найпопулярнішого користувача Instagram.

В червні 2021 року він став першою у світі людиною, яка набрала 300 мільйонів підписників.

На початку року Кайлі Дженнер стала першою жінкою, яка набрала 300 мільйонів підписників в Instagram. Раніше лідером за кількістю підписників була відома співачка Аріана Гранде.

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