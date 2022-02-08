Нападник англійського клубу "Манчестер Юнайтед" і збірної Португалії Кріштіану Роналду набрав 400 мільйонів підписників в Instagram. Він перша людина, що змогла зробити це.
Про це повідомила Книга рекордів Гіннеса у Twitter.
За останні 10 місяців Роналду набрав 123 млн підписників.
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Так він зберіг свій статус найпопулярнішої людини в Instagram і першим у світі перетнув позначку в 400 мільйонів підписників.
Нагадаємо, професійний футболіст Кріштіану Роналду вже тривалий час має статус найпопулярнішого користувача Instagram.
В червні 2021 року він став першою у світі людиною, яка набрала 300 мільйонів підписників.
На початку року Кайлі Дженнер стала першою жінкою, яка набрала 300 мільйонів підписників в Instagram. Раніше лідером за кількістю підписників була відома співачка Аріана Гранде.