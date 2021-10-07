Співачка давала концерти в окупованому Криму, однак це не завадило їй приїхати на гастролі в Україну.

Російська співачка Ірина Круг, вдова зірки шансону Михайла Круга, приїхала в Україну з гастролями. Артистка вже дала концерт у Харкові, проте в Дніпрі її зустріли не так гостинно. Українці влаштували мітинг проти приїзду співачки.

Про це повідомляє видання "Інформатор.Дніпро".

Так, 6 жовтня Круг виступала в Дніпрі. Перед її концертом активісти провели мітинг під гаслом "Ні російським гастролерам". Українців обурив той факт, що співачка приїхала в нашу країну після того, як давала концерти в окупованому РФ Криму, за що вона потрапила в базу "Миротворця".

Мітингувальники збиралися біля входу в літній театр. Українці розуміли, що вони вже не зможуть домогтися скасування концерту Круг, проте хотіли висловити свою позицію і показати фанатам росіянки, що її виступ в Дніпрі не зовсім доречний.

"Росія - ворог" - з такими плакатами стояли протестувальники. Мітинг пройшов без інцидентів і бійок. Сама Круг не стала коментувати протест українців. У своїх соціальних мережах вона навіть не показала кадри з концерту в Дніпрі, хоча раніше хвалилася виступом у Харкові.

Квитки на концерт вдови зірки шансону коштували чимало - від 399 до 1499 гривень. На цьому гастролі росіянки по Україні не закінчуються. 8 жовтня Круг планує заспівати в Києві, а 9 жовтня - в Одесі.

Раніше українці погрожували зірвати концерти російської співачки Інстасамки в Харкові та Києві. Артистку називали "біосміттям" і закликали "гнати" її з нашої країни.

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Автор: Віолетта Орлова