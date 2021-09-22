Скандальна співачка з РФ Інстасамка, яка тільки нещодавно влаштувала істерику та вигнала фаната на концерті у Києві, знов їде в Україну. На цей раз реперка хоче виступити не тільки у столиці, а ще й в Харкові.
Проте українці не бажають бачити скандальну артистку та навіть погрожують зірвати її концерти. З такими закликами виступили користувачі у Telegram-каналі "Катарсис".
"Інстасамка, яка на останньому концерті в Києві принизила свого ж фаната (і подєлом), пропагує вживання наркотиків, алкоголю та усе це на аудиторію менше 18 років, - планує знов виступати в Україні через місяць. Ну а що? В Крим не їздила — значить норм виконавець. Запускай!", - іронічно написали автори заклику зривати концерти російської співачки.
Читайте також"Я люблю твій чл*н": скандальна Інстасамка піднесла несподіваний подарунок своєму чоловіковіУ коментарях користувачі не підбирають вирази, вони називають Інстасамку образливими словами та пишуть, що таким, як вона, точно не місце в Україні. Окрім цього, деякі українці планують дзвонити до адміністрацій Харкова та Києва з вимогами заборонити виступ співачки.
"Та нє, женіть такий біомусор з України, вона в рашці неодноразово "прославлялася", нічого позитивного вона не принесе нашій молоді", "хай сидить у своїй Росії", "мало нам бруду, ще й ця лізе", - пишуть коментатори.
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