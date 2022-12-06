Російські експерти знайшли в словах пісні "заклики до порушення територіальної цілісності" РФ.

Російські правоохоронці відкрили справу проти виконавця Мирона Федорова, відомого як Oxxxymiron. Прокурорам Санкт-Петербурга не догодила його пісня "Ойда".

За даними кремлівського видання ТАСС, експерти знайшли в тексті пісні "публічні заклики до дій, в результаті яких може статися порушення територіальної цілісності Російської Федерації, а також публічне позитивне ставлення до відділення частини території Російської Федерації, висловленого у формі гасла".

Тепер пісня "Ойда" може опинитися в списку забороненого, а значить на стрімінгових сайтах обмежать до неї доступ.

Позиція Oxxxymiron щодо війни в Україні - що відомо

Артист ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виїхав за кордон, де почав збирати гроші для українських біженців. Так, 15 березня в Стамбулі він провів благодійний концерт під назвою Russians Against War (RAW), а вже 24 березня у Лондоні відбувся другий антивоєнний концерт.

5 липня стало відомо, що Oxxxymiron може потрапити в"білий список" України та зможе виступати в українських містах.

Активна підтримка українців обернулася для виконавця тим, що його визнали в Росії фізособою-іноагентом. При цьому наприкінці жовтня суд визнав пісню "Останній дзвоник" екстремістською. Нібито її поширення в Інтернеті несе загрозу конституційному ладу РФ, пропагує тероризм та екстремістську ідеологію.

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