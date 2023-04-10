Житель Казані розповів про те, як став жертвою злочинної схеми, згадавши відоме всьому світу ім'я.

19-річний росіянин заявив, що голлівудська зірка Анджеліна Джолі написала йому в месенджері і нібито просила допомогти перевести в готівку велику суму грошей.

Таке виправдання він придумав після того, як його затримали правоохоронці і звинуватили в шахрайстві, заблокувавши рахунки за підозрілу активність.

"Росіянину потрібно було знімати готівку в банкоматах і передавати її кур'єру актриси з псевдонімом Аніс. Хлопець оформив на своє ім'я дві банківські картки і повідомив їхні реквізити Анісу. Через деякий час йому на рахунок надійшло 950 тисяч рублів. Він повідомив "посереднику Анджеліни" про зарахування коштів на карту і пішов переводити гроші в банк. Однак операція здалася співробітникам служби безпеки підозрілою, рахунок заблокували", - сказано в Telegram-каналі Shot.

Відео дня

Повідомляється, що наполегливий молодик намагався зняти кошти в п'яти банках в різних містах. Зараз житель Казані переконаний, що голлівудська актриса його підставила, а себе вважає жертвою роботи злочинного угруповання під заступництвом Джолі.

Російські правоохоронці повідомили, що зараз за даним фактом проводиться розслідування - вони хочуть встановити особу людини, яка видала себе за знаменитість.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі через 20 років залишає пост в ООН.

Вас також можуть зацікавити новини: