Тепер вона буде займатися іншими справами.

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі пішла з посади посла доброї волі Організації Об'єднаних Націй у справах біженців.

Як повідомляє Агентство ООН у справах біженців, тепер задіяність Джолі буде в більш широкому аспекті.

"Один з найвпливовіших прихильників прав біженців, пані Джолі буде продовжувати працювати над розвитком більш рівноправної, справедливої та інклюзивної міжнародної системи", – йдеться в повідомленні.

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Анджеліна Джолі була послом ООН з прав біженців

У 2012 році вона була призначена послом доброї волі Управління Верховного комісара у справах біженців ООН. За весь час роботи вона відвідала безліч країн, де зустрічалася з біженцями.

Також Джолі кілька разів приїжджала в Україну з початку повномасштабної війни. Пізніше в одному з інтерв'ю вона сказала, що була вражена стійкістю українців.

"Я своїми очима бачила абсолютну стійкість і неймовірну силу цих людей, які не тільки виживають в цій ситуації війни, а й захищають оточуючих", - підкреслила зірка.

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