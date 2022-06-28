Крім цієї путинистки, її чоловіка і дітей, в новий санкційний список увійшли ще 46 осіб.

США наклали санкції на російську пропагандистку Тіну Канделакі. Ще в новий санкційний список увійшли 46 осіб, які підтримали повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Серед них і чоловік Канделакі, підприємець Василь Бровко, а також двоє дітей від першого шлюбу - Меланія Кондрахіна і син Леонтій Кондрахін.

Канделакі вже відреагувала на дану новину.

"Приємно опинитися в ряду гідних людей, які не здають своїх і вміють відокремлювати зерна від полови. Світ змінився і ми ніколи не будемо частиною колишнього світу. Нас там не чекали і не чекають. А тим, хто намагається всидіти на двох стільцях або навпаки, пересів на той, іноземний стілець, я як і раніше буду співчувати. Батьківщина тільки тут. Так було завжди і так буде завжди. Для мене, моїх дітей і моєї сім'ї!",- написала кремлівська пропагандистка.

Зазначимо, раніше путіністка Канделакі назвала Євробачення "фейковим" після перемоги України.

Також УНІАН писав, після візиту Анджеліни Джолі до Львова Канделакі заявила, що її "нудить" від голлівудської актриси, після чого репер Потап різко відповів телеведучій.

Вас також можуть зацікавити новини: